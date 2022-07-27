Напередодні підопічні Ігоря Костюка стали бронзовими призерами турніру в Чехії. Тепер динамівці перебралися до Швейцарії, де вже завтра стартує новий турнір, повідомляє прес-служба киян.

Динамо стало бронзовим призером юнацького турніру у Чехії – кияни у серії пенальті здолали Спарту

Динамо візьме участь у FC Aesch Under 19 International Football Tournament, який триватиме з 28 до 31 липня. Українці потрапили до групи А. У квартеті В зіграють Ювентус, Валенсія, Сількеборг та Карлсруе.

Розклад матчів Динамо U-19:

28 липня 18:00: Динамо – Базель

29 липня 18:00: Фулхем – Динамо

30 липня 11:30: Динамо – Тігрес

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30 липня 17:30/19:00 – півфінальні матчі

31 липня 12:00. Матч за третє місце

14:00. Фінал

Пряма трансляція всіх матчів буде доступна на Youtube-каналі турніру FC Aesch U19 Tournament.