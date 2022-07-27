Динамо зіграє у ще одному юнацькому турнірі за кордоном – відомі суперники та розклад матчів
Команда Динамо U-19 активно готується до старту нового сезону.
Напередодні підопічні Ігоря Костюка стали бронзовими призерами турніру в Чехії. Тепер динамівці перебралися до Швейцарії, де вже завтра стартує новий турнір, повідомляє прес-служба киян.
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Динамо візьме участь у FC Aesch Under 19 International Football Tournament, який триватиме з 28 до 31 липня. Українці потрапили до групи А. У квартеті В зіграють Ювентус, Валенсія, Сількеборг та Карлсруе.
Розклад матчів Динамо U-19:
28 липня 18:00: Динамо – Базель
29 липня 18:00: Фулхем – Динамо
30 липня 11:30: Динамо – Тігрес
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30 липня 17:30/19:00 – півфінальні матчі
31 липня 12:00. Матч за третє місце
14:00. Фінал
Пряма трансляція всіх матчів буде доступна на Youtube-каналі турніру FC Aesch U19 Tournament.