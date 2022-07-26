Динамо стало бронзовим призером юнацького турніру у Чехії – кияни у серії пенальті здолали Спарту
Молодіжна команда киян завершила виступи у міжнародному турнірі CEE Cup 2022.
CEE Cup 2022, матч за третє місце
Спарта (Прага, Чехія) – Динамо (Київ, Україна) – 1:1 (3:4 по пен.)
Голи: Вітарігов, 55 – Кремчанін, 77
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Динамо у матчі за бронзу лише в серії пенальті змогло здолати одноліток зі Спарти. Пропустивши по перерві, кияни в середині другого тайму зуміли зрівняти, однак дотиснути пражан у основний час не вдалось. Доля матчу вирішувалась у серії післяматчевих пенальті, де фартовішими виявились саме українці – Юрій Авраменко зумів відбити два постріли суперника.
Нагадаємо, у своїй групі кияни здолали Астон Віллу (1:0) і розписали бойову нічию зі Славією (2:2), яка завдяки кращій різниці м'ячів і вийшла у фінал турніру.
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