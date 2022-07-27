Накануне подопечные Игоря Костюка стали бронзовыми призерами турнира в Чехии. Теперь динамовцы перебрались во Швейцарию, где уже завтра стартует новый турнир, сообщает пресс-служба киевлян.

Динамо стало бронзовым призером юношеского турнира в Чехии – киевляне в серии пенальти одолели Спарту

Динамо примет участие в FC Aesch Under 19 International Football Tournament, который продлится с 28 по 31 июля. Украинцы попали в группу А. В квартете В сыграют Ювентус, Валенсия, Силькеборг и Карлсруэ.

Расписание матчей Динамо U-19:

28 июля 18:00: Динамо – Базель

29 июля 18:00: Фулхэм – Динамо

30 июля 11:30: Динамо – Тигрес

Воспитанник Динамо может перебраться в клуб Чемпионшипа

30 июля 17:30/19:00 – полуфинальные матчи

31 июля 12:00. Матч за третье место

14:00. Финал

Прямая трансляция всех матчей будет доступна на Youtube-канале турнира FC Aesch U19 Tournament.