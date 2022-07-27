Вихованець Динамо може перебратись у клуб Чемпіоншипу
14:10 - Читать на русском
Атакувальний півзахисник юнацької команди Динамо Марко Подоляк може продовжити свою кар'єру в Англії.
Юний хавбек покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії й працевлаштувався у клубі Брекнел Таун.
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Зараз же, інформує QPRDAILY, Марко тренується з молодіжкою Квінз Парк Рейнджерс. Джерело також стверджує, що 18-річний Подоляк незабаром може стати повноцінним гравцем клубу з Чемпіоншипу.
До слова, Марко починав займатись футболом в академії Львова, після чого грав за дитячу команду Карпат та Динамо у першості ДЮФЛУ.
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