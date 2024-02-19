Матч Металлист 1925 – Динамо состоится 25 февраля в 15:30. Несмотря на статус хозяина поединка, команда Виктора Скрипника, для которого матч против Динамо станет официальным дебютом в харьковском клубе, сыграет на поле "бело-синих". О переносе игры на стадион Динамо сообщила пресс-служба киевского клуба.

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Причины такого решения не указаны. Вероятно, это связано с тем, что газон стадиона Левый берег, на котором Металлист 1925 играл в первой части сезона, еще не готов к проведению матчей.

Поединок первого круга между этими командами тоже был сыгран на стадионе Динамо. Тот матч завершился победой команды Александра Шовковского со счетом 4:2.

Первую часть сезона 2023/24 Динамо завершило на 5-й позиции УПЛ. У "бело-синих" 28 очков и три игры в запасе. Металлист 1925 идет 12-м, имея 15 пунктов.

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