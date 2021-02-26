"Це був очікуваний сценарій. У нас були шанси, адже за рахунку 0:0 ви знаєте, що вони прийдуть. Динамо було свіжішим. В останні двадцять хвилин вони зіграли у "все або нічого", а потім, на жаль, забили цей гол.

Брюгге – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Тоді стало важко. Ми вже не мали реальних шансів. Це засмучує і від цього прикро. Я переконаний, що якби ми могли продовжувати – то досягли б чогось значного у Лізі Європи. Це розчарування, бо невідомо як би все склалось, якби не COVID-19. Кожен віддав усе, але, на жаль, цього було просто замало", – цитує Міньйоле видання Hln.be.

Нагадаємо, Брюгге наприкінці матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи пропустив від Буяльського і за сумою двох поєдинків не зміг пробитися у наступний раунд змагань.

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