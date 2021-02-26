"Это был ожидаемый сценарий. У нас были шансы, ведь при счете 0:0 вы знаете, что они придут. Динамо было свежее. В последние двадцать минут они сыграли во "все или ничего", а потом, к сожалению, забили этот гол .

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Тогда стало трудно. Мы уже не имели реальных шансов. Это огорчает и от этого обидно. Я убежден, что если бы мы могли продолжать – то достигли бы чего-то значительного в Лиге Европы. Это разочарование, потому что неизвестно как бы все сложилось, если бы не COVID-19. Каждый отдал все, но, к сожалению, этого было просто мало", – цитирует Миньоле издание Hln.be.

Напомним, Брюгге в конце матча 1/16 финала Лиги Европы пропустил от Буяльского и по сумме двух поединков не смог пробиться в следующий раунд соревнований.

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