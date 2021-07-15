Динамо заявило про повернення збірників до розташування команди після відпустки
Київське Динамо отримало потужне підсилення на другому тренувальному зборі.
Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, які отримали відпустку після Євро-2020, повернулись до розташування Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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Зазначимо, що у складі збірної України загалом було 10 представників Динамо. Денис Попов та Олександр Тимчик приєднались до команди на перший день других зборів, як і Томаш Кендзьора. Артем Бєсєдін продовжує відновлюватись після важкої травми, якої зазнав на Євро-2020.
Зауважимо, Динамо розгромило Евіан (3:0) у черговому спарингу завдяки дублю Лєднєва та голу Ваната. Додамо, що у складі киян зіграли Кендзьора та Тимчик
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