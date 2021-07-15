Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, які отримали відпустку після Євро-2020, повернулись до розташування Динамо, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Зазначимо, що у складі збірної України загалом було 10 представників Динамо. Денис Попов та Олександр Тимчик приєднались до команди на перший день других зборів, як і Томаш Кендзьора. Артем Бєсєдін продовжує відновлюватись після важкої травми, якої зазнав на Євро-2020.

Зауважимо, Динамо розгромило Евіан (3:0) у черговому спарингу завдяки дублю Лєднєва та голу Ваната. Додамо, що у складі киян зіграли Кендзьора та Тимчик

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