Динамо заявило о возвращении сборников в расположение команды после отпуска
Киевское Динамо получило мощное усиление на втором тренировочном сборе.
Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков, которые получили отпуск после Евро-2020, вернулись в расположение Динамо, сообщает официальный сайт "бело-синих".
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Отметим, что в составе сборной Украины в общем было 10 представителей Динамо. Денис Попов и Александр Тимчик присоединились к команде на первый день второго сбора, как и Томаш Кендзера. Артем Беседин продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной на Евро-2020.
Заметим, Динамо разгромило Эвиан (3:0) в очередном спарринге благодаря дублю Леднева и голу Ваната. Добавим, что в составе киевлян сыграли Кендзера и Тимчик
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