Товариський матч

Динамо – Евіан – 3:0

Голи: Лєднєв, 2, 37, Ванат, 17

Динамо (стартовий склад): Бойко – Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Дубінчак – Коробенко, Гармаш – Беніто, Лєднєв, Де Пена – Ванат.

Динамо (2 тайм): Моргун – Тимчик (Сирота, 62), Вівчаренко, Шабанов, Де Пена – Коробенко (Андрієвський, 62), Гармаш (Шепелєв, 62) – Антюх, Лєднєв (Буяльський, 62), Жерсон – Кулач.

Динамо дуже швидко відкрило рахунок завдяки прориву через лівий фланг. Дубінчак закинув на Ваната, той виграв боротьбу та прострілив у штрафний майданчик, а там на передачу відгукнувся Лєднєв. Варто окремо відзначити Дубінчака, який подобається грою на атаку та хорошою взаємодією з Де Пеною. Владислав незабаром міг відзначитися асистом – вирізав подачу на Ваната, але форвард головою пробив повз ворота.

Динамо – Евіан – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У Ваната вистачало гольових нагод. Перший гол (з якісної передачі Лєднєва) арбітри скасували через офсайд. Однак через 10 хвилин молодий нападник забив вже законний гол. Ванат у центрі поля зачепився за пас Бойка, проскочив трьох опонентів і пробив голкіпера.

Рівень опонентів був дуже низьким, але певні висновки з побаченого можна зробити. Лєднєв шикарно рухався між лініями, відкривався під передачі, пасував у розріз, йшов у дриблінг і обігрував один в один. Богдан ще до перерви оформив дубль з передачі Гармаша, який також заслужив компліментів за вертикальні передачі на загострення.

Завершуючи з позитивними оцінками, можна відзначити два ефектні сейви Бойка. Далі про негатив. Досить часто провалювалася опорна зона Динамо, за яку відповідав Коробенко. Звідти прийшли поодинокі удари французів. Також випав з гри правий фланг "біло-синіх": Тимчик не міг точно подати у штрафний майданчик, а Беніто діяв з величезною кількістю браку та без взаєморозуміння з партнерами.

У другому таймі Мірча Луческу дещо змінив склад. Де Пена перейшов на фланг оборони, але все одно залишався одним з найгостріших у складі Динамо. Карлос і сам бив, і вирізав перспективні передачі на партнерів. Постійна гра вперед, постійне бажання загострювати – уругваєць був прекрасним.

А от інші представники групи атаки виглядали не так добре. Особливо з врахуванням рівня спротиву. Родрігес впирався в ноги суперників, а Кулач і Антюх не могли нормально зачепитися за м'яч. Після тривалого затишшя гра знову активізувалася, однак Кулачу і Жерсону ніяк не вдавалося акцентовано завершити атаку.

Активність проявляв Вівчаренко, який перейшов на правий фланг. Дуже непогано загострював молодий захисник, однак збільшити рахунок команда не зуміла. Матч завершився перемогою Динамо. Представники збірної України вже повернулися в розташування, але сьогодні на поле не виходили.

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