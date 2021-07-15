Керівництво Вест Хема провело переговори з Динамо щодо можливого трансферу Георгія Бущана, повідомляє Evening Standard.

Бущан залишається в Динамо – кияни встановили солідну суму відступних

Проте голкіпер киян не є головною опцією "молотків" для підсилення воротарської позиції. Вест Хем має намір орендувати Альфонса Ареола з ПСЖ, який минулий сезон провів у Фулхемі. Також лондонці претендують на відкриття АПЛ Сема Джонстона, який з Вест Бромвічем вилетів з чемпіонату. Втім, "молотки" не готові платити 10 млн фунтів стерлінгів, які вимагають за воротаря збірної Англії.

Раніше повідомлялось про інтерес Марселя та Ніцци до Бущана, але Динамо готове відпустити свого голкіпера за суму, не меншу за 15 млн євро. Зауважимо, воротар є вихованцем "біло-синіх", але гравцем основи став лише в сезоні 2020/21. Георгій на клубному рівні відіграв у 35 поєдинках кампанії, 17 з яких відстояв на нуль, а у решті пропустив 27 м'ячів.

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