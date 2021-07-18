Киевляне продолжают активную подготовку к сезону 2021/22, а потому решили подыскать очередного спарринг-партнера.

Динамо еще запланировало контрольный поединок против Униона – седьмой команды Бундеслиги прошлого сезона.

Динамо проведет дополнительные спарринги с Бешикташем и Фенербахче, – СМИ

Соответствующая информация появилась в соцсетях клуба Кематен, выступающем в 4-м дивизионе Австрии. Матч должен состояться 23 июля на стадионе этого коллектива. Ранее в СМИ появилась информация о возможных спаррингах с Интером, Бешикташем и Фенербахче в августе.

К слову, на вторых сборах киевляне уже провели контрольные матчи с Серветтом (1:1), Сьоном (2:0), Эвианом (3:0), Ниццой (1:2) и Этуалем (2:0). Впереди подопечных Луческу еще ждут противостояния с Атлетиком (20 июля) и Вильярреалом (26 июля).

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