Після перегляду київський клуб вирішив не підписувати 18-річного хавбека Самбу Діалло, повідомляє Динамоманія.

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Про інтерес Динамо до сенегальця стало відомо кілька днів тому. Перегляд потенційного новачка нібито відкладався через хворобу, яка також могла вплинути на його виступ. Імовірно, "біло-сині" повернуться до кандидатури Діалло пізніше.

Додамо, що юний хавбек виховувався в академії Дакара, а також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Основні позиції Самби – атакувальний півзахисник і вінгер.

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