Динамо може відкласти підписання сенегальського хавбека – гравець не готовий до тренувань
16:42 - Читать на русском
Майбутнє Самби Діалло у київському клубі поки залишається під питанням.
Півзахисник Самба Діалло прибув до Києва на перегляд, але поки тренерський штаб Динамо не може оцінити гравця, повідомляє Meta-ratings.
Динамо близьке до підписання сенегальця – гравець вже в Києві, – ЗМІ
За інформацією джерела, 18-річний сенегалець пропускає тренування через хворобу. У таборі киян міркують над перенесенням перегляду на літо, адже після хвороби Самба потребуватиме ще додаткового часу на повернення до своїх кондицій.
Послуги Діалло запропонував "біло-синім" відомий в Україні агент Дмитро Селюк.
Україна провалює старт відбору на ЧС-2022: неминуча розплата за ігнор "динамівця" і тактичний хаос Шевченка
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter