Майбутнє Самби Діалло у київському клубі поки залишається під питанням.

Півзахисник Самба Діалло прибув до Києва на перегляд, але поки тренерський штаб Динамо не може оцінити гравця, повідомляє Meta-ratings.

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За інформацією джерела, 18-річний сенегалець пропускає тренування через хворобу. У таборі киян міркують над перенесенням перегляду на літо, адже після хвороби Самба потребуватиме ще додаткового часу на повернення до своїх кондицій.

Послуги Діалло запропонував "біло-синім" відомий в Україні агент Дмитро Селюк.

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