Півзахисник "біло-синіх" Микола Шапаренко на тривалий час опинився в лазареті через пошкодження, отримане в матчі Ліги Європи проти Фенербахче.

Хавбек збірної України травмувався у другому таймі поєдинку в Стамбулі. Шапаренко залишив поле на ношах, а тепер стали відомі перші результати обстеження.

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Вони виявилися невтішними. Півзахисник розірвав хрестоподібну зв'язку коліна. Відповідно, 23-річний Шапаренко пропустить кілька місяців і більше не допоможе Динамо в 2022 році, повідомляє Динамо Киев Inside.

Десятка киян пропустить всю осінню частину УПЛ, а також груповий турнір Ліги Європи 2022/23. Якщо діагноз підтвердиться, то Микола Шапаренко, який у поточному сезоні не пропустив ще жодного матчу, повернеться до гри лише в наступному році.

Це велика втрата не лише для Динамо, а й для збірної України, яка вже 21 вересня зіграє проти Шотландії в матчі Ліги націй. Після цього поєдинку у національної команди заплановані ще дві гри – 24 числа (Вірменія) і 27 вересня (Шотландія).

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