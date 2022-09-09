Полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко на длительное время оказался в лазарете из-за повреждения, полученного в матче Лиги Европы против Фенербахче.

Хавбек сборной Украины получил травму во втором тайме поединка в Стамбуле. Шапаренко покинул поле на носилках, а теперь стали известны первые результаты обследования.

Фенербахче – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча

Они оказались безутешными. Полузащитник разорвал крестообразную связку колена. Соответственно 23-летний Шапаренко пропустит несколько месяцев и больше не поможет Динамо в 2022 году, сообщает Динамо Киев Inside.

Десятка киевлян пропустит всю осеннюю часть УПЛ, а также групповой турнир Лиги Европы 2022/23. Если диагноз подтвердится, то Николай Шапаренко, который в текущем сезоне не пропустил еще ни одного матча, вернется к игре только в следующем году.

Это большая потеря не только для Динамо, но и для сборной Украины, которая уже 21 сентября сыграет против Шотландии в матче Лиги наций. После этого поединка у национальной команды запланированы еще две игры – 24 числа (Армения) и 27 сентября (Шотландия).

Фенербахче – Динамо: Киев сам отдает очки – историческое поражение и безумная потеря сборной Украины в грязном матче ЛЕ