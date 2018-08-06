Динамо вперше за 21 рік виграло у Шахтаря тричі поспіль

Київське Динамо завдяки голу Беньяміна Вербіча зуміло здобути над Шахтарем третю перемогу поспіль, чого киянам не вдавалось з 1997 року.

Київське Динамо вперше за 21 рік зуміло тричі поспіль переграти донецький Шахтар.

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Найдовшою серією були 7 перемог поспіль з 1994 по 1997 роки. Тоді киян очолювали Йожеф Сабо (1994, 1995-1996), Володимир Онищенко (1995) та Валерій Лобановський (1997-2002).

Після цього киянам не вдавалось переграти "гірників" більше двох разів поспіль. Вперше "біло-синім" це вдалось у 2003 році під керівництвом Олексія Михайличенка, вдруге – в 2006, тоді наставником був Анатолій Дем'яненко.

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