Пятов програв Шахтарю чергове Класичне, красиві голи не принесли Карпатам успіху. Підсумки 3 туру УПЛ

"Футбол 24" представляє підсумки третього туру УПЛ, в якому Динамо обіграло Шахтар, Карпати втратили перемогу над Олімпіком, а Зоря розписала нічию з Чорноморцем.

Пятов програв Шахтарю чергове Класичне

Андрій Пятов продовжує грубо помилятися в матчах з Динамо. Після фейлу, який коштував Шахтарю Суперкубка України, досвідчений голкіпер підготував сюрприз киянам ще й у чемпіонаті. Переможний гол Вербіча в центральному матчі 3 туру – наслідок невдалої гри голкіпера "гірників". Динамо можна і потрібно хвалити за успіх в цьому поєдинку, однак інших моментів для взяття воріт в киян було не так і багато.

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Що стосується змісту гри, то напрошується один висновок – оновлений Шахтар не готовий протистояти нинішньому Динамо. Паулу Фонсека й раніше не міг знайти ефективну протиотруту футболу Олександра Хацкевича (у трофейних матчах результат робили мотивовані кваліфіковані бразильці), а тепер без Фреда, Феррейри та Бернарда ситуація стала ще важчою. Донецькій команді бракує зіграності та продуктивності – Тайсон грав сам на себе, підключення Ісмаїлі не створювали звичної гостроти, Данченка ігнорували партнери.

Паулу Фонсека зі злості сказав про те, що Олександр Хацкевич кращий тренер, ніж він. Зрозуміло, що португалець так не вважає. Однак суть в тому, що на цей момент роботу білоруського фахівця чітко видно – Динамо дуже організовано захищається, не залишає розривів між лініями, непогано виходить з оборони, а весь доробок Фонсеки – це в'яла гра бразильців без порозуміння та ефективності.

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Олександрія очолила турнірну таблицю

Минулий сезон в Олександрії сприйняли провальним через проліт повз топ-6 УПЛ. В чому була причина невдач – сказати важко. Команда Володимира Шарана грала у свій звичний силовий футбол, але недобирала очки. Весна з аутсайдерами дала тренерському штабу час, щоб удосконалити ігрові зв'язки та відтренувати свої сильні сторони.

Зараз "жовто-чорні" на ходу – 3 перемоги, жодного пропущеного м'яча і лідерство в УПЛ. Після 3-го туру це вже не настільки порожній звук, як після 1-го. Суперники на старті чемпіонату, звичайно, не вражають, але сама Олександрія стабільністю впевнено заробляє очки. Успіх у грі з Десною продовжив рекордну безпрограшну серію "містян" в УПЛ до 15 матчів, а в останніх 7 поєдинках вони виключно перемагають.

Карпати красиво забивали, але перемогу втратили

Львівська команда на старті сезону не заслуговує багато компліментів. Навіть попри те, що після трьох турів мала всі шанси опинитися серед лідерів. Тиждень тому Карпати обіграли Чорноморець, але, окрім результату, мало що могло викликати позитивні емоції у вболівальників "левів". Підопічні Олега Бойчишина по перерві віддали ініціативу Чорноморцю, хоча "моряки" не докладали ніяких надзусиль.

Вчора ситуація повторилася – після класного старту "зелено-білі" чомусь дозволили заграти у комфортну гру Олімпіку. У підсумку Карпати все одно мали вдруге поспіль перемагати, але на останніх хвилинах пропустили вирішальний гол.

Доля віддала львів'янам свого роду борг. Якщо з Чорноморцем результат перевершив враження від гри команди, то тепер класне взяття воріт у виконанні Мар'яна Шведа та комбінація Лебеденко-Ді Франко принесли естетичне задоволення, однак запас очок збільшився лише на 1 пункт.

Зоря знову важко входить у сезон

Ігрова криза наприкінці минулого літа коштувала Зорі бронзи УПЛ, а проблема входження в сезон, схоже, стає хронічною для Юрія Вернидуба. Його колектив провів складну зустріч з Чорноморцем, де не зумів продемонструвати збалансовану гру в атаці та втратив перемогу. Знову все важко, знову чимало хаосу, а на носі кваліфікація Ліги Європи проти міцної Браги.

Травма Громова та відхід Юрі з Андрієвським дали про себе знати, хоча на їхнє місце прийшли цілком достойні виконавці. Сподобався автор єдиного гола луганців у звітній зустрічі новачок Рафаель да Сілва, але думки та контролю в центрі поля Зорі відверто бракує.

Арсенал-Київ не зумів скористатися виснаженим Маріуполем

Через зосередженість на єврокубках Маріуполь вже зазнав розгрому від Десни, яка не відчула супротиву напіврезервного складу приазовців. Арсенал-Київ теж був близьким до того, аби переграти експериментальний лайнап Олександра Бабича, але майстерність і удача не були на стороні столичного колективу. Фабріціо Раванеллі витратив дуже багато емоцій.

Декілька разів Маріуполь рятував каркас воріт, в інших епізодах футболісти Арсенала з власної провини не могли реалізувати прекрасні гольові шанси. Маріуполь вистраждав (цим же словом характеризується прохід Юргордена в ЛЄ) перемогу, а суперник залишився на дні турнірної таблиці з нулем очок в активі.

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