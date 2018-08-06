Динамо впервые за 21 год выиграло у Шахтера трижды подряд

Киевское Динамо благодаря голу Беньямина Вербича сумело одержать над Шахтером третью победу подряд, чего киевлянам не удавалось с 1997 года.

Киевское Динамо впервые за 21 год сумело трижды подряд переиграть донецкий Шахтер.

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Длинной серией были 7 побед подряд с 1994 по 1997 годы. Тогда киевлян возглавляли Йожеф Сабо (1994, 1995-1996), Владимир Онищенко (1995) и Валерий Лобановский (1997-2002).

После этого киевлянам не удавалось переиграть "горняков" более двух раз подряд. Впервые "бело-синим" это удалось в 2003 году под руководством Алексея Михайличенко, второй – в 2006, тогда наставником был Анатолий Демьяненко.

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