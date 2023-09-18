Динамо вийшло вперед вже на початку гри: Ванат п'ятою ефектно віддав передачу на Волошина, який обіграв двох захисників, вийшов сам на сам і відкрив рахунок у матчі. В середині тайму Ванат подвоїв перевагу киян – VAR угледів офсайд і гол не зарахували.

Динамо впевнено перемогло Ворсклу – новий капітан киян віддав асист, Луческу вгадав із заміною, судді знову начудили

Наприкінці тайму Ворскла претендувала на пенальті, коли м'яч влучив у руку Ярмоленку, але арбітр епізод проігнорував.

По перерві Ісенко врятував полтавців після удару капітана збірної України. Кане у відповідь влучив у каркас воріт. Зрештою, наприкінці матчу Динамо таки добило супернику голом Беніто, який під тиском захисника вийшов сам на сам, поклав Ісенка на газон і легко закотив сферу у порожні ворота.