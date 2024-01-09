Київський клуб цікавиться 29-річним захисником празької Славії, інформує LEGIONERS.UA з посиланням на агентство гравця.

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Центр оборони став ледь не найслабшою ланкою Динамо у нинішньому сезоні, оскільки Попов регулярно травмується, а партнери не дотягують за рівнем. Качараба також переживає не найкращі часи. Український легіонер провів за Славію усього 2 матчі в кампанії та відзначився одним асистом. Востаннє вихованець Шахтаря виходив на поле 21 жовтня.

Додамо, що контракт Качараби зі Славією розрахований до кінця 2024 року, ціна за Transfermarkt складає 800 тисяч євро.

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