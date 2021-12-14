Захисник Динамо Віталій Миколенко близький до відходу з київського клубу – стало відомо, де оборонець продовжить кар'єру.

Наступним клубом Миколенка стане Евертон, натякає Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Інших деталей потенційного трансферу наразі не розголошують. Раніше повідомлялось, що сторони узгоджують останні деталі. Додамо, що Евертон наразі посідає 14 місце в Англійський прем'єр-лізі, маючи в активі 18 очок – 6 пунктів відділяють "ірисок" від зони вильоту.

Трансферу українця може посприяти нещодавній конфлікт Люки Діня з наставником Рафаелем Бенітесом – фахівцю не подобається надто атакувальна гра екс-гравця Барселони. Останні матчі позицію зліва в захисті закриває номінальний центрбек Бен Годфрі.

Додамо, що Миколенко провів 21 матч у поточному сезоні за Динамо, у яких відзначився 3 результативними діями.

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