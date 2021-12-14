Захисник Динамо Віталій Миколенко близький до відходу з київського клубу вже в зимове трансферне вікно.

Динамо вже у найближчі дні розпрощається з Віталієм Миколенком, інформує meta-ratings.

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Зазначається, що вже найближчим часом мають оголосити про його трансфер в один з іменитих європейських клубів, проте у який саме – невідомо. Наразі сторони узгоджують останні деталі угоди.

Додамо, що Миколенко провів 21 матч у поточному сезоні за Динамо, у яких відзначився 3 результативними діями.

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