Миколенко найближчим часом покине Динамо – українець завершує переговори з європейським клубом, – ЗМІ
12:48 - Читать на русском
Захисник Динамо Віталій Миколенко близький до відходу з київського клубу вже в зимове трансферне вікно.
Динамо вже у найближчі дні розпрощається з Віталієм Миколенком, інформує meta-ratings.
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Зазначається, що вже найближчим часом мають оголосити про його трансфер в один з іменитих європейських клубів, проте у який саме – невідомо. Наразі сторони узгоджують останні деталі угоди.
Додамо, що Миколенко провів 21 матч у поточному сезоні за Динамо, у яких відзначився 3 результативними діями.
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