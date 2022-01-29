Динамо відпустить Супрягу в Сампдорію – італійський журналіст розкрив деталі трансферу
Нападник Динамо Владислав Супряга все ж дістанеться до чемпіонату Італії.
Динамо та Сампдорія домовились про трансфер Владислава Супряги, повідомляє журналіст Маттео Корсетті у Twitter.
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21-річний форвард переїде в італійський клуб на правах оренди з можливістю викупу за 8 млн євро. Наразі сторони оформляють усі документи.
Владислав не має постійного місця у команді Мірчі Луческу. У нинішньому сезоні Супряга провів лише 6 матчів, і результативними діями не відзначався. За інформацією ЗМІ, послугами українського нападника активно цікавився Базель.
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