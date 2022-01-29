"Перехід Супряги у Сампдорію, безумовно, можна розцінювати як дуже позитивне вирішення складного питання – будівництво кар'єри молодого нападника, одного з героїв чемпіонату світу U-20. Відсутність очікуваного прогресу в Динамо, здавалось, мала б остудити інтерес команд з топ-чемпіонатів, однак особливий інтерес Супряга викликав саме у середняків Серії А, які бачили у гравці потенціал для подальшого перепродажу. Формула переходу – 1,5 річна оренда з правом викупу – це вирішення низки питань: як фінансового фейр-плей, так і спортивного – можливість перевірити у топ-чемпіонаті українця.

Луческу дав добро на перехід Супряги в Сампдорію, – джерело

Навіть не зберігши прописку в Серії А, Сампдорія зможе використати українця у Серії Б, адже за правилами, навіть не маючи паспорта ЄС, гравець, який вилетів із командою до нижчого дивізіону, може грати там. Але, звичайно, всі розраховують, що "морякам" вдасться уникнути пониження у класі.

В Сампдорії Супрязі доведеться працювати з неординарним фахівцем – Містером Джампаоло, якого нещодавно призначили на цю посаду. Він – тренер з ідеями, з умінням будувати тренувальний процес, але з непростою психологією, яка, втім, побудована на політиці не тиску на футболістів, а це, гадаю, зараз вдало підійде Владу.

Для збірної України цей перехід також має велике значення – розширюється коло українських гравців у топ-чемпіонатах, і, відповідно, вибір для тренера національної збірної. Колись я казав, що той, хто повірить у Супрягу, зірве джек-пот. Зараз настає той час, який дасть відповіді на всі питання", – сказав Великих у коментарі FootBoom.

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