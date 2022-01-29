Нападающий Динамо Владислав Супряга все же доберется до чемпионата Италии.

Динамо и Сампдория договорились о трансфере Владислава Супряги, сообщает журналист Маттео Корсетти в Twitter.

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21-летний форвард переедет в итальянский клуб на правах аренды с возможностью выкупа за 8 млн евро. В настоящее время стороны оформляют все документы.

У Владислава нет постоянного места в команде Мирчи Луческу. В нынешнем сезоне Супряга провел всего 6 матчей, и результативными действиями не отмечался. По информации СМИ, услугами украинского нападающего активно интересовался Базель.

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