Венесуелець лише минулого літа перебрався у Динамо, але провів за киян 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Однією з проблем Раміреса були його відрядження у національну збірну.

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Решту нинішнього сезону 23-річний форвард проведе у іспанській Сегунді. Динамо віддало Раміреса в оренду хіхонському Спортінгу, повідомляє офіційний сайт киян. Цікаво, що за цей клуб виступають два українці – Василь Кравець та Богдан Мілованов.

Спортінг матиме право викупити контракт футболіста, угода якого з Динамо розрахована до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює Раміреса у 1,5 млн євро.

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