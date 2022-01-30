Динамо нарешті знайшло новий клуб для нападника Владиславав Супряги.

Чемпіон світу U-20 до кінця сезону буде виступати за Сампдорію на правах оренди, інформує офіційний сайт чемпіонів України. В угоді прописане право викупу.

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Динамо придбало Супрягу в СК Дніпро-1 ще влітку 2018-го. У футболці "біло-синіх" нападник загалом провів 47 матчів та відзначився 3 голами. У поточному сезоні 21-річний гравець остаточно втратив довіру Мірчі Луческу – всього 6 матчів і жодної результативної дії.

Додамо, що новий клуб Супряги йде 16-м у турнірній таблиці Серії А. Українець може дебютувати за генуезців 6 лютого – домашній поєдинок проти Сассуоло.

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