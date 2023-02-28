Динамо відправило свій 5-мільйонний трансфер в чергову оренду
Захисник Динамо Феррейра Сідклей продовжить сезон 2022/23 в складі ЦСКА 1948 Софія.
Сідклей після завершення оренди в бразильській Куябі приєднався до болгарського ЦСКА Софії, повідомляє офіційна Facebook-сторінка клубу.
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Йдеться про оренду гравця до кінця сезону. Також в угоді є опція пролонгування. Додамо, що свого часу Сідклей перебрався в Динамо за 5 млн євро.
Загалом, бразилець відіграв за Динамо 33 поєдинки, в яких відзначився 3 голами та 3 асистами. Сідклей перейшов до київського клубу в 2018 році, але з того часу вирушав в оренди в Корінтіанс, ПАОК та Куябу.
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