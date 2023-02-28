Сидклей после завершения аренды в бразильской Куябе присоединился к болгарскому ЦСКА Софии, сообщает официальная Facebook-страница клуба.

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Речь идет об аренде игрока до конца сезона. Также в соглашении есть опция пролонгации. Добавим, что в свое время Сидклей перебрался в Динамо за 5 млн евро.

В общем, бразилец сыграл за Динамо 33 поединка, в которых отметился 3 голами и 3 ассистами. Сидклей перешел в киевский клуб в 2018 году, но с тех пор отправлялся в аренды в Коринтианс, ПАОК и Куябу.

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