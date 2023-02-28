"Наскільки я знаю політику Динамо, вони зараз не будуть чинити опір нікому, хто хоче піти. Тобто є певні фінансові можливості, які зараз повинні виконувати всі футболісти. Але є можливість того, що якщо будуть цікаві пропозиції, то ці пропозиції будуть витримані.

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Наскільки я розумію, Шапаренка, в принципі, були готові продати взимку. Навіть були розмови про це, але травма трохи поміняла ситуацію. Зараз він відновиться і, звичайно, якщо себе яскраво проявить (можливо навіть у червневих матчах збірної), то все у нього буде цікаво та насичено", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, контракт Шапаренка з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 9 млн євро.

До слова, взимку киян покинули Ілля Забарний (перейшов в англійський Борнмут) та Віктор Циганков (приєднався до іспанської Жирони).

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