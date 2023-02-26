Динамо та Вальмієра зійшлись у контрольному матчі – останньому для киян на поточному зборі. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Товариський матч 26 02 2023

Динамо – Валмієра – 1:1

Голи: Буяльський, 54 – Гуйє, 57

Стартовий склад Динамо: Моргун – Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Гармаш – Волошин, Буяльський, Кабаєв – Ванат.

Команди досить звично розпочали в ненайвищому темпі, тож про створення моментів не йшлося. Динамо більше контролювало м'яч, тоді як латвійці досить грубо грали проти "біло-синіх". Вальмієра в районі 30 хвилини трохи притисла киян, заробивши кілька поспіль кутових, а відповіді Динамо не завершувались гострими ударами. Вальмієра мала непоганий момент, але удар Гуйє з лінії штрафного не став проблемою для Моргуна.

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У другому таймі пішло цікавіше. Майже одразу після перерви Караваєв міг відкрити рахунок, але його удар з лету пролетів трохи вище воріт. А на 54 хвилині пройшла комбінація лівим флангом атаки Динамо. Кабаєв зачекав на підключення захисника та віддав п'яткою на Дубінчака, Владислав прострілив, а Буяльський в дотик зловив голкіпера на протиході.

Вже через 3 хвилини Вальмієра відігралась. Вінгер латвійців прорвався правим флангом повз двох захисників та віддав у центр, а Гуйє в дотик пробив. Рикошет додав курйозності голу, адже Моргун намагався наздогнати м'яч, який повільно закотився у ворота. Латвійці ще могли забити, але Ялмзімсу бракувало влучності. Відповів втраченими моментом Ванат, який після комбінації Гармаша та Волошина вискочив на класну позицію, але не зміг пробити.

Моргун ще двічі рятував Динамо від пропущеного гола, ставши одним з головних героїв гри, а в підсумку команди так і не виявили сильнішого, розійшовшись нічиєю 1:1. Вже 4 березня Динамо повернеться до офіційних поєдинків грою з Інгульцем.

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