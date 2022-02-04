Захисник Денис Кузик та нападник Євген Ісаєнко стали гравцями ковалівців, інформує прес-служба Динамо. Орендна угода обох розрахована на один календарний рік.

Верес підписав захисника Динамо

21-річний Ісаєнко першу частину поточної кампанії провів у Чорноморці (19 матчів, 3 голи й 2 асисти). 19-річний Кузик теж одягав футболку одеситів (15 поєдинків і 2 результативні передачі). Обоє є вихованцями "біло-синіх".

Нагадаємо, Колос після 18-ти турів Прем'єр-ліги розташувався у середині турнірної таблиці – 8 сходинка й 24 пункти. Динамо йде другим із 45-ма заліковими балами.

Трансфери УПЛ зима-2022: міграція з Динамо і Шахтаря в Європу, активізація аутсайдерів – всі переходи