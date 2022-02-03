Центральний захисник Динамо Алан Ауссі продовжить кар'єру у Вересі, повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside".

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20-річний оборонець перейшов у команду Юрія Вірта на правах оренди і захищатиме кольори рівненського клубу наступні 1,5 роки. Верес зможе викупити Алана у киян за 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, Ауссі – вихованець Динамо. За головну команду поки не дебютував, виступаючи переважно в оренді (чеський Слован і білоруське Торпедо-БелАЗ). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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