Форвард Дунайскої Стреди та збірної Венесуели Ерік Рамірес виходить на фінішну пряму трансферу в Динамо.

Потенційний новачок "біло-синіх" сьогодні успішно провів медогляд у Києві, стверджує Динамо Киев Inside.

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Імовірно, про трансфер офіційно буде оголошено найближчим часом. Раніше у пресі розкривали подробиці угоди між Динамо і Дунайскою Стредою. Чемпіони України викладуть за Раміреса трохи менше двох мільйонів євро.

До слова, у минулому сезоні 22-річний венесуелець провів 35 матчів, в яких відзначився 17 голами та 8 асистами.

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