Форвард Владислав Супряга підписав новий контракт із київським Динамо.

Динамо не продало Супрягу через Бєсєдіна, Луческу любить форвардів такого типу, – Циганик

Новий контракт 20-річного динамівця з клубом розрахований на 5 років, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".



Нагадаємо, Супряга – вихованець футбольної академії Дніпра. У серпні 2018-го він перейшов з СК Дніпро-1 до київського Динамо, а вже за кілька днів дебютував у Прем’єр-лізі проти одеського Чорноморця. Влітку 2019 року на правах річної оренди повернувся в СК Дніпро-1, який вийшов у Прем'єр-лігу.

У поточному сезоні провів за киян 8 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 м'ячі (дебютний гол за "біло-синіх" поклав у ворота донецького Олімпіка). Тривалий час на Владислава претендувала італійська Болонья, однак висока ціна на форварда змусила італійців вийти з переговорів. Transfermarkt оцінює гравця у 7 млн євро.

"Бідного Бущана кинули у полум'я". Французька преса розносить Миколенка та знаходить досконалість у збірній України