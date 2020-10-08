Динамо заключило новый контракт с Супрягой
Лидер атак киевлян продлил свое соглашение с клубом – с приходом Луческу нападающий стал неизменным игроком основного состава.
Форвард Владислав Супряга подписал новый контракт с киевским Динамо.
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Новый контракт 20-летнего динамовца с клубом рассчитан на 5 лет, сообщает официальный сайт "бело-синих".
Напомним, Супряга – воспитанник футбольной академии Днепра. В августе 2018-го он перешел из СК Днепр-1 в киевское Динамо, а уже через несколько дней дебютировал в Премьер-лиге против одесского Черноморца. Летом 2019 года на правах годичной аренды вернулся в СК Днепр-1, который вышел в Премьер-лигу.
В текущем сезоне провел за киевлян 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча (дебютный гол за "бело-синих" положил в ворота донецкого Олимпика). Долгое время на Владислава претендовала итальянская Болонья, однако высокая цена на форварда заставила итальянцев выйти из переговоров. Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.
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