"Чи розраховує Луческу на Бесєдіна? Звичайно, розраховує. Артем – форвард того типу, який любить Луческу.

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Згадайте форвардів, яких Мірча дуже любив і ставив у Шахтарі. Той же Брандау, потім був Луїс Адріано.

Я думаю, Супрягу не продали зараз через те, що чекають повернення Бєсєдіна. Артем найближчим часом почне тренування з командою, а допомогти їй зможе вже навесні. Поки ж буде грати Супряга, якому допоможуть Русин і Вербіч.

Може, якраз наявність Бесєдіна і не сприяє тому, щоб Динамо зараз купувало якогось форварда", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, 24-річний форвард змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. Артем не може грати до 19 грудня 2020 року, проте тренуватися з Динамо йому дозволять на два місяці раніше – 19 жовтня.

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