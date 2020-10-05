Динамо не продало Супрягу через Бєсєдіна, Луческу любить форвардів такого типу, – Циганик
Журналіст Ігор Циганик оцінив перспективи Артема Бєсєдіна у Динамо після завершення дискваліфікації.
"Чи розраховує Луческу на Бесєдіна? Звичайно, розраховує. Артем – форвард того типу, який любить Луческу.
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Згадайте форвардів, яких Мірча дуже любив і ставив у Шахтарі. Той же Брандау, потім був Луїс Адріано.
Я думаю, Супрягу не продали зараз через те, що чекають повернення Бєсєдіна. Артем найближчим часом почне тренування з командою, а допомогти їй зможе вже навесні. Поки ж буде грати Супряга, якому допоможуть Русин і Вербіч.
Може, якраз наявність Бесєдіна і не сприяє тому, щоб Динамо зараз купувало якогось форварда", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.
Нагадаємо, 24-річний форвард змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. Артем не може грати до 19 грудня 2020 року, проте тренуватися з Динамо йому дозволять на два місяці раніше – 19 жовтня.
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