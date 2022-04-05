Турне киян континентом, під час якого вони планують заробити гроші для допомоги армії, зможе побачити кожен охочий.

Динамо було першим клубом, який отримав дозвіл покинути територію України під час воєнного стану. Команда Мірчі Луческу зіграє низку товариських матчів з найсильнішими командами континенту. Зароблені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

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За інформацією Трибуни, усі матчі Динамо транслюватимуть телеканали 2+2, 1+1 International та Динамо Київ TV. Також трансляція буде доступна на платформах онлайн-телебачення 1+1 Video, Київстар ТБ, а також на YouTube-каналах FootballHub та Динамо. Турне стартує 12 квітня поєдинком проти Легії.

Коментувати матчі буде Ігор Циганик, який колись одним із найкращих у цій професії в Україні. Крім футболу, на глядачів чекатиме перфоманс від українських артисток, які виступатимуть безпосередньо на футбольних аренах. Попередньо свою участь підтвердили Тіна Кароль, Go-A, Юлія Саніна (The Hardkiss) та DOROFEEVA.

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