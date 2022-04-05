"Чесно скажу, приклад буде не дуже хороший. Але з іншого боку, вони заробляють гроші для України. Якщо вони зароблять два мільйони і відправлять їх сюди, це буде добре. Наскільки я знаю, Динамо і Шахтар вимагають від футболістів підписати документ, де вони зобов’язуються після турне повернутись в Україну.

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Хоча рішення дуже суперечливе щодо інших команд та футболістів, які залишаються в Україні. Тоді потрібно давати дозвіл усім нашим клубам виїжджати і заробляти гроші для країни. Можливо потрібно зібрати збірну із українських клубів. Це повинно бути системно, а не так, що дозволили виїхати одному-двом клубам", – цитує Циганика Fanday.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА дозволила футболістам призупиняти дію контрактів з українськими клубами і тимчасово безперешкодно переходити в інші команди. Проте чоловікам призовного віку не можна виїжджати за кордон під час воєнного стану. Однак Динамо і Шахтарю дали на це дозвіл. Наші гранди планують зіграти в Європі товариські матчі, щоб заробити гроші для ЗСУ.

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