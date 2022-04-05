Турне киевлян по континенту, во время которого они планируют заработать деньги для помощи армии, сможет увидеть каждый желающий.

Динамо было первым клубом, получившим разрешение покинуть территорию Украины во время военного положения. Команда Мирчи Луческу сыграет целый ряд товарищеских матчей с сильнейшими командами континента. Заработанные деньги пойдут на помощь ВСУ.

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По информации Трибуны, все матчи Динамо будут транслировать телеканалы 2+2, 1+1 International и Динамо Киев TV. Также трансляция будет доступна на платформах онлайн телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, а также на YouTube-каналах FootballHub и Динамо. Турне стартует 12 апреля поединком против Легии.

Комментировать матчи будет Игорь Цыганык, который когда-то был одним из лучших в этой профессии в Украине. Кроме футбола, зрителей будет ждать перфоманс от украинских артисток, которые будут выступать непосредственно на футбольных аренах. Предварительно свое участие подтвердили Тина Кароль, Go-A, Юлия Санина (The Hardkiss) и DOROFEEVA.

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