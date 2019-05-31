Динамо U-19 вп'яте стало чемпіоном України

Київське Динамо U-19 виграло чемпіонат України сезону 2018/19.

Чемпіонат України U-19, 26 тур

Львів – Динамо – 0:4

Голи: Волошин, 14, Надольський, 30, Скорко, 55 73

Доля Хацкевича може вирішитись сьогодні на зустрічі з Суркісом

Київське Динамо U-19 в останньому турі чемпіонату України завітало в гості до Львова. Донецький Шахтар у паралельному матчі зустрічався з одеським Чорноморцем.

Вже у першому таймі Волошин та Надольський зробили комфортну перевагу для киян. А по перерві Скорко оформив дубль і змусив господарів розгромно капітулювати.

Таким чином, Динамо зберегло перевагу над Шахтарем в 1 очко і вп'яте в історії стало чемпіоном.

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