Динамо U-19 в пятый раз стал чемпионом Украины

Киевское Динамо U-19 выиграл чемпионат Украины сезона 2018/19.

Чемпионат Украины U-19, 26 тур

Львов – Динамо – 0:4

Голы: Волошин, 14, Надольский, 30, Скорко, 55 73

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Киевское Динамо U-19 в последнем туре чемпионата Украины приехало в гости во Львов. Донецкий Шахтер в параллельном матче встречался с одесским Черноморцем.

Уже в первом тайме Волошин и Надольский сделали комфортное преимущество для киевлян. А после перерыва Скорко оформил дубль и заставил хозяев разгромно капитулировать.

Таким образом, Динамо сохранило преимущество над Шахтером в 1 очко и в пятый раз в истории стало чемпионом.

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