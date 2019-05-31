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Доля Хацкевича може вирішитись сьогодні на зустрічі з Суркісом

14:29 1107 Читать на русском
Доля Хацкевича може вирішитись сьогодні на зустрічі з Суркісом
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс та головний тренер команди Олександр Хацкевич сьогодні, 31 травня, проведуть зустріч.

Як стало відомо Футбол 24, вона буде присвячена вирішенню питання майбутнього нинішнього наставника команди, у якого закінчується контракт з клубом. Не виключено, що Хацкевич може продовжити роботу з Динамо.

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Контракт білоруського фахівця з київським клубом завершується саме сьогодні, 31 травня. Раніше повідомлялось про кандидатури Михайличенка, Калітвінцева та іноземних тренерів Рауля Ріанчо та Адама Навалки.

Динамо за підсумками сезону 2018/19 посіло 2 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, набравши 72 очки.

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Джерело: Футбол 24
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