Колумбієць Матео Касьєрра, який виступає за Сочі, привернув увагу чемпіонів України.

Київське Динамо проявляє інтерес до Матео Касьєрри, який успішно проводить свій перший сезон у Росії. Президент киян Ігор Суркіс спілкувався з власником Сочі Борисом Ротенбергом щодо трансферу нападника, повідомляє російський Sport 24.

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Щоправда, наразі перехід виглядає малоймовірним. Український клуб не готовий платити 9-10 млн євро – саме в таку суму росіяни оцінюють форварда, контракт якого діє до літа 2023-го.

У поточному сезоні Касьєрра забив за Сочі 8 голів в 11-ти матчах РПЛ. Раніше 24-річний колумбієць виступав за Депортіво Калі, Аякс, Гронінген, аргентинський Расінг і Белененсеш.

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