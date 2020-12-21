"Динамо дійсно цікавилося Кухаревичем, однак президент Руха Григорій Козловський озвучив київському клубу суму за гравця з шістьма нулями (звісно, що не гривень), після чого Ігор Суркіс сказав "ні".

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У той же час, на даний момент Кухаревич дійсно близький до переходу в Андерлехт, однак, там зовсім інша, "смішна" сума. Втім, за умовами трансферу, Рух буде мати 40-50% від подальшого перепродажу нападника бельгійським клубом, і на цьому львівський клуб і хоче зіграти, сподіваючись на те, що футболіст зможе проявити себе і в подальшому буде проданий за пристойну суму.

Окрім того, Кухаревич недавно пішов від свого старого агента, і справами гравця займається Вадим Шаблій, який і пообіцяв хлопцеві продавити його трансфер в Андерлехт. На даний момент авторизація Кухаревича від Руха видана саме на компанію Шаблія ProStar", – сказав Сеньків у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, Кухаревич пройшов медичний огляд в Андерлехті, але договір про його перехід між клубами поки не було підписано.

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