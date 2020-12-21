"Динамо действительно интересовалось Кухаревичем, однако президент Руха Григорий Козловский озвучил киевскому клубу сумму за игрока с шестью нулями (конечно, не гривен), после чего Игорь Суркис сказал "нет".

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В то же время, на данный момент Кухаревич действительно близок к переходу в Андерлехт, однако, там совсем другая, "смешная" сумма. Впрочем, по условиям трансфера Рух будет иметь 40-50% от последующей перепродажи нападающего бельгийским клубом, и на этом львовский клуб и хочет сыграть в надежде на то, что футболист сможет проявить себя и в дальнейшем будет продан за приличную сумму.

Кроме того, Кухаревич недавно ушел от своего старого агента и делами игрока занимается Вадим Шаблий, который и пообещал парню продавить его трансфер в Андерлехт. На данный момент авторизация Кухаревича от Руха выдана именно на компанию Шаблия ProStar", – сказал Сенькив в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Кухаревич прошел медицинский осмотр в Андерлехте, но договор о его переходе между клубами пока не был подписан.

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