Бельгійський Андерлехт налаштований підписати Миколу Кухаревича, який виступає за львівський Рух і молодіжну збірну України. Нападник вже ознайомився з клубною базою та завітав на матч чемпіонату Бельгії.

Як відомо, бельгійський гранд стежить за виступами 19-річного форварда, який привернув увагу кількох європейських клубів. Скаути Андерлехта вже відвідали матч 13 туру чемпіонату України Рух – СК-Дніпро-1, в якому Микола Кухаревич відзначився дебютним голом за львівську команду в Прем'єр-лізі. Пізніше журналіст Ігор Циганик заявив, що Рух і Андерлехт вже узгодили перехід молодого нападника, якому залишилося лише пройти медобстеження в Брюсселі.

Андерлехт підпише таланта Руха, – Циганик

Бельгійські джерела стверджують, що Андерлехт дійсно зацікавлений у підписанні Кухаревича, але розглядає варіант з українським нападником лише на наступний сезон. Навіть у випадку підписання контракту українець дограє чемпіонат у своєму нинішньому клубі. На думку бельгійських селекціонерів, форвард Руха є ще достатньо сирим футболістом для переїзду в Андерлехт вже у зимове трансферне вікно. Тамтешні видання звертають увагу на низьку результативність Кухаревича (1 гол у 12 матчах УПЛ), але вказують на відмінну статистику футболіста в молодіжній збірній України (3 голи у двох матчах). Андерлехт бачить у ньому серйозний потенціал за невеликі гроші, як для нинішніх ринкових реалій.

У Брюсселі вважають, що Микола може стати "новим Романом Яремчуком", позаяк його стиль гри нагадує нападникв збірної України. Попри високий зріст, Микола є доволі швидким і технічним футболістом – саме це імпонує Андерлехту. Як і ціна Кухаревича, трансфер якого оцінюють максимум у 100 тисяч євро попри контракт до кінця 2024 року, стверджує бельгійське видання nieuwsblad.

Цей же ресурс повідомив, що українець вже кілька днів перебуває в Брюсселі. Кухаревич відвідав поєдинок "пурпурно-білих" проти Остенде (2:1), а також завітав на Нірпеде – тренувальну базу столичної команди. Про проходження нападником будь-яких медичних тестів інформації наразі немає.

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До слова, окрім Кухаревича, "пурпурно-білі" розглядають й інші варіанти підсилення. Зокрема, Андерлехт хоче зберегти Лукаса Нмечу – нападника Манчестер Сіті, який виступає в Брюсселі на правах оренди та забив вже 9 голів у 14 матчах чемпіонату Бельгії. Брюссельський клуб не володіє великим трансферним бюджетом і не може собі дозволити викуп гравця, але сподівається орендувати Нмечу і на наступний сезон. Щоправда, Андерлехт розуміє, що це буде вкрай складно, позаяк контракт 22-річного німця з "містянами" чинний до літа 2021-го, а результативність Нмечі може спонукати Гвардіолу повернути нападника в Англію. Та й сам форвард може віддати перевагу більш статусному варіанту продовження кар'єри.

Нагадаємо, нещодавно президент "жовто-чорних" Григорій Козловський похизувався наявністю одразу трьох пропозицій щодо Миколи Кухаревича. Щоправда, назви клубів, які цікавляться форвардом молодіжної збірної України, він не уточнив, лише зазначивши, що всі вони представляють Бельгію.

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