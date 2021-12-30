Два українські гранди – Динамо та Шахтар – планують розпочати боротьбу за вінгера Ліеля Абаду.

19-річний гравець Маккабі Петах-Тіква Ліель Абада потрапив на радари Динамо та Шахтаря. Один з вітчизняних клубів готовий підписати гравця найближчим часом, стверджує sport5.co.il.

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Власник ізраїльтян нещодавно заявив, що Абада приєднається до команди, яка гратиме у Лізі Європи. Видання заявляє, що гравця придбає Шахтар або Динамо, а Маккабі отримає за трансфер близько 5 мільйонів євро. Наразі ведуться перемовини.

До слова, Ліель у 13 матчах поточного чемпіонату Ізраїлю забив 4 голи та віддав 3 асисти. Абада також грає за молодіжну збірну своєї країни. Transfermarkt оцінює його в 1,6 млн євро.

Зауважимо, що атакувальний хавбек вважається одним із найбільших талантів Маккабі після Манора Соломона, який у 2019-му перебрався у Шахтар. Таким чином, Ліель Абада може повторити долю свого співвітчизника та виступати в УПЛ.

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