Система VAR працюватиме на центральному матчі туру, в якому зустрінуться претенденти на медалі – Зоря та СК Дніпро-1. Катерина Монзуль пропускає цей вікенд, але без арбітринь не обійшлося. Анастасія Романюк судитиме матч Рух – Динамо.

Рух – Динамо: Луческу вперше взяв на матч УПЛ ветерана, який пропустив шість місяців

14 квітня

13:00. Минай – Кривбас – Денис Шурман (Київська область)

14.00. Інгулець – Колос – Володимир Новохатній (Київ)

15:00. Рух – Динамо – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ)

15 квітня

13:00. Металіст – Верес – Олександр Солов'ян (Київ)

15:00. Зоря – СК Дніпро-1 – Євген Арановський (Київ), відеоасистент VAR – Ігор Пасхал (Херсон)

15:00. Металіст 1925 – Олександрія – Олександр Дердо (Чорноморськ)

16 квітня

14.00. Шахтар – ФК Львів – Олексій Деревинський (Київ)

15:00. Чорноморець – Ворскла – Юрій Іванов (Донецька область)